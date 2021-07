Familie zwischen Mure und Hochwasser eingeschlossen

Das Unwetter führte aber auch zu einem tragischen Unglück: Ein Mann stürzte auf der A 10 in Eben im Pongau zehn Meter in die Tiefe. Sein Bus hatte wegen einer Mure anhalten müssen, der Bosnier stieg aus und kletterte über das Geländer, um die Notdurft zu verrichten: Er übersah aber, dass er auf einer Brücke stand. Der 32-Jährige überlebte. Großes Glück hatten zwei Frauen ebenfalls in Eben: Ein Baum stürzte auf der B 99 auf ihr Auto, sie wurden nicht verletzt.

Blitzschlag dürfte das Feuer in der "Alten Hannoverhütte" in den Hohen Tauern in Kärnten ausgelöst haben. Die 103 Jahre alte Hütte auf 2700 Meter Höhe war leer, sie sollte bald abgerissen werden. Die Feuerwehr fuhr mit der Gondel zum gefährlichen Einsatz: Neben dem Gebäude stand der 500-Liter-Diesel-Tank eines Baggers.

