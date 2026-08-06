Autofahrer müssen am Wochenende mit mehr Verkehr auf Österreichs Straßen rechnen. In drei deutschen Bundesländern enden die Sommerferien, gleichzeitig fahren weiterhin viele Urlaubende Richtung Süden. Staugefahr besteht wieder auf den Nord-Süd-Transitstrecken A 9 Pyhrn, A 10 Tauern, A 12 Inntal und A 13 Brenner Autobahn. Aufgrund der generell stärker werdenden Rückreisewelle können auch vermehrt Staus in Richtung Norden entstehen.

Vor allem im Bereich der Baustelle auf der A 10 in Salzburg zwischen Werfen und Golling sind Blockabfertigungen vor dem Tunnel Helbersberg wahrscheinlich. Verzögerungen kann es erwartungsgemäß auf der A 2 Süd Autobahn vor der Tunnelbaustelle auf der Pack, auf der A 10 im Speziellen vor der Mautstelle Tauern/Katschberg (St. Michael im Lungau), auf der A 11 Karawanken Autobahn vor dem Karawankentunnel und der A 12 und A 13 vor der Luegbrücke bei der Brennergrenze zu Italien geben.