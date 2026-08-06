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Österreich

Staugefahr: Reisewelle nach Süden und Norden rollt an

Die Asfinag warnt vor der bevorstehenden Rückreisewelle und Staugefahr Richtung Norden. Auch in Richtung Süden ist vermehrt Verkehr unterwegs.
06.08.2026, 10:27

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Stau auf einer Autobahn in Tirol

Autofahrer müssen am Wochenende mit mehr Verkehr auf Österreichs Straßen rechnen. In drei deutschen Bundesländern enden die Sommerferien, gleichzeitig fahren weiterhin viele Urlaubende Richtung Süden.

Staugefahr besteht wieder auf den Nord-Süd-Transitstrecken A 9 Pyhrn, A 10 Tauern, A 12 Inntal und A 13 Brenner Autobahn. Aufgrund der generell stärker werdenden Rückreisewelle können auch vermehrt Staus in Richtung Norden entstehen.

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Vor allem im Bereich der Baustelle auf der A 10 in Salzburg zwischen Werfen und Golling sind Blockabfertigungen vor dem Tunnel Helbersberg wahrscheinlich.

Verzögerungen kann es erwartungsgemäß auf der A 2 Süd Autobahn vor der Tunnelbaustelle auf der Pack, auf der A 10 im Speziellen vor der Mautstelle Tauern/Katschberg (St. Michael im Lungau), auf der A 11 Karawanken Autobahn vor dem Karawankentunnel und der A 12 und A 13 vor der Luegbrücke bei der Brennergrenze zu Italien geben. 

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Zusätzlich besteht am Grenzübergang Spielfeld vor einer Baustelle auf slowenischer Seite Staugefahr. Auch rund um Samstag, den 15. August (Maria Himmelfahrt/Ferragosto) ist ab Freitag allgemein mit hohem Reiseverkehr auf Autobahnen und Schnellstraßen zu rechnen.

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