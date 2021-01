Österreich-Ticket: Was den Start noch bremst

Das Wann hängt aber offenbar nicht nur an den noch ausstehenden Umsetzungsverträgen. Zeigte man sich vergangene Woche auf Anfrage im Verkehrsministerium noch „sehr zuversichtlich“, dass das Österreich-Ticket Mitte 2021 an den Start geht, vermied es Gewessler am Freitag, auch nur einen vagen Termin zu nennen. Sie sprach mehrmals lediglich von „noch in diesem Jahr“.