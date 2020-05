Österreich: Gegner des Zölibats im Aufwind

Der KURIER sprach mit dem Moraltheologen Prof. Paul Zulehner. Er bestätigte den starken Druck auf der Weltkirche: „Ohne Eucharistiefeiern, also Messen, droht, wenn man so will, der Herzinfarkt. Die Lebendigkeit der Gemeinden steht auf dem Spiel.“ Zulehner er zählt sich selbst zu den konservativen Kirchenkreisen, glaubt, dass Rom „ernsthaft über den Zölibat nachdenkt“.

Aber unter die kollektive Aufbruchsstimmung mischt sich auch (gelernte) Skepsis. Helmut Schüller, Pfarrer der Gemeinde Probstdorf (Bezirk Gänserndorf) und Österreichs aktivster „Kirchenrebell“ bleibt vorsichtig: „Warten wir einmal auf das erste Dementi aus Rom.“

Für Kircheninsider Zulehner – mit der Strategie der Vatikan-Politik bestens vertraut – wäre aber gerade ein solches Dementi aussagekräftig: „Das würde bedeuten, dass die Entscheidungsträger ernsthaft am Thema dran sind. Dementis gehören ganz einfach dazu.“

Aber nicht nur die Politik des Vatikans, auch das Erscheinungsbild der Priester steht auf dem Prüfstand. Hans Peter Hurka, Sprecher der Plattform Wir sind Kirche kennt viele Priester, die in versteckten Beziehungen leben: „Es geht um die Würde des Priesters und seiner Partnerin, sich in der Öffentlichkeit zeigen zu dürfen.“ Zulehner ergänzt: „Die römisch-katholische Kirche hat keinen Mangel an Berufenen. Sie kann die Berufenen nur nicht weihen.“