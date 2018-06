Österreich: 48 Terrorverdächtige festgenommen

Die meisten Angreifer sind alleine, vereinzelt gibt es einen oder zwei Helfer maximal. Kaum jemand war in Syrien oder Irak im Kampfeinsatz, die Gefahr durch die so genannten „foreign fighters“ scheint also kleiner zu sein als bisher dargestellt. Meist werden einfache Mittel wie Messer oder Autos verwendet, die dann von einem „einsamen Wolf“ für einen Anschlag verwendet werden.

Immerhin 33 Angriffe waren im Vorjahr in Europa in der unmittelbaren Umsetzungsphase (und damit doppelt so viele wie 2016). Zehn waren aus Sicht des Terroristen erfolgreich, zwölf misslangen und elf wurden gerade noch verhindert. Insgesamt 68 Menschen starben (ein Minus zu 2016), allerdings gab es 844 Verletzte. „Das ist mehr als doppelt so viel wie im Jahr davor“, sagt Europol-Sprecher Gerald Hesztera zum KURIER.