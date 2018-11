Öffentliches Urinieren: Akute Blasenschwäche ist keine Ausrede

Doch der Beschuldigte hatte schon vier Kilometer davor die Möglichkeit, sich – legal – zu erleichtern. Denn schon da war eine Raststätte mit Toiletten-Anlage. „Hinsichtlich des Verschuldens ist zumindest von Fahrlässigkeit auszugehen“, meinte das Landesverwaltungsgericht.

Auch in Niederösterreich wurde ein junger Mann zur Kasse gebeten. Er hatte nachmittags im Ortsgebiet an einen Pkw uriniert. Der minderjährige Asylwerber rechtfertigte sich damit, dass ihn nur ein geringes Verschulden treffe und es de facto keine Folgen habe. Das sah das Landesverwaltungsgericht nicht so locker: Auch einem minderjährigen Asylwerber müsse wohl bewusst sein, dass das Urinieren an einen fremden Pkw ein rechtswidriges Verhalten darstellt. Er musste 50 Euro zahlen.

Anders sah die Sache bei einem niederösterreichischen Winzer aus, der in einen Weingarten pinkelte. Die Weinlese war in vollem Gange, das WC in seinem Presshaus verstopft. Vor ihm, so beteuerte der Winzer, habe sich ein 80 Meter langer Weingarten befunden. Dennoch wurde er beobachtet – 80 Meter weiter schaute gerade eine Dame aus dem Fenster. Zwei Mal, so berichtete sie der Polizei, habe der Mann uriniert. Auch er sollte 50 Euro zahlen.

Doch hier glaubte das Landesverwaltungsgericht dem Winzer mehr als der Frau. Denn: „Aus einer Entfernung von 80 Metern ist ein Urinieren für die Zeugin möglicherweise erahnbar, aber ein anstößiges Bild könne aufgrund des Umstandes, dass keinerlei Details mit freiem Auge wahrnehmbar sind, nicht entstanden sein.“ Das Gericht hob die Geldstrafe auf.

Harndrang veranlasste einen (betrunkenen) Hotelgast dazu, um etwa 5 Uhr Früh aus dem Fenster seines Hotelzimmers im ersten Stock auf ein Flachdach zu steigen, um sich zu erleichtern. Doch der Mann stürzte ab und verletzte sich schwer. Nach diesem Unfall forderte er Geld von seiner Versicherung. Die weigerte sich und verwies auf eine entsprechende Vertragsklausel. Die Versicherung bekam Recht.