Bei der derzeit laufenden Sanierung des 115 Jahre alten ÖBB-Tauerntunnels zwischen Bad Gastein (Pongau) und Mallnitz (Bez. Spittal an der Drau) ist am Sonntag beim Nordportal auf Salzburger Seite ein Teil des Gewölbes eingebrochen. Zum Zeitpunkt des Einsturzes befanden sich 13 Arbeiter im Tunnel. "Die Arbeiter haben den Gefahrenbereich sofort verlassen, es wurde niemand verletzt", sagte ÖBB-Sprecher Robert Mosser zur APA. Die Arbeiter verließen den Tunnel auf Kärntner Seite.

"Nach genauer Vermessung sind rund sieben Meter des Tunnelgewölbes im Bereich des Portals in Böckstein betroffen, die gestern nachgegeben haben", so Mosser. Die Arbeiten zur Wiederherstellung würden so schnell wie möglich beginnen. Die unmittelbaren Nachbarbereiche sind seinen Angaben zufolge stabil und zeigen keine Beeinträchtigungen. "Ersten Einschätzungen zufolge könnte der aufgetretene Verbruch bereits in einer Woche wieder behoben sein und die planmäßigen Sanierungsarbeiten im nördlichen Bereich des Tauerntunnels fortgesetzt werden."

Wollen Wiedereröffnungstermin im Juli halten

Man werde alles daran setzen, den geplanten Wiedereröffnungstermin im Juli halten zu können. Die Arbeiten im südlichen Bereich des Tunnels auf Kärntner Seite laufen aktuell ohnedies uneingeschränkt weiter. Die Ursache für den Einsturz ist noch nicht bekannt.