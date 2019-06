ÖBB-Sommerticket gilt künftig nur noch einen Monat

Alles neu macht der Sommer – so auch bei den Verkehrsbetrieben. Die ÖBB hat für die Sommerferien 2019 eine gravierende Änderung vorgenommen. Das alljährliche Sommerticket, welches von 1. Juli bis 8. September in ganz Österreich genutzt werden kann, bekommt eine Einschränkung. Ab diesem Sommer dürfen die Nutzer das Ticket nur noch an 30 Tagen innerhalb der etwas mehr als zwei Monate nutzen und nicht wie bisher den gesamten Zeitraum.

Die Österreichischen Bundesbahnen ( ÖBB) begründen dieses Vorgehen mit der besseren Planbarkeit der Verkehrsströme, wie ein Sprecher des Unternehmens erklärt. Dadurch soll, anhand der verkauften Tickets, besser kontrolliert werden können, wo es zu welcher Zeit zu großem Verkehrsaufkommen kommt.

Das hat unter anderem mit dem Pendlerverkehr zu tun. Denn das Sommerticket ist nur von 8 Uhr morgens bis 3 Uhr des folgenden Tages gültig. In der Stoßzeit, wo viele Menschen in die Arbeit fahren, nutzen die Sommerticket-Besitzer den Zugverkehr also seltener.