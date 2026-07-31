In Österreich haben die Sommerferien bereits vor einiger Zeit begonnen, und die meisten ferienbedingten Staus haben hierzulande inzwischen nachgelassen. Doch Ende dieser Woche beginnen im Deutschland in den beiden Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg die Sommerferien. Hinzu kommen die Sperren der Fernpassstrecke (B179) und des Hahntennjochs (L246) am Samstagvormittag aufgrund von Demonstrationen.

Auf den Ausweichstrecken in Tirol könnte es zu kilometerlangen Staus und erheblichen Verzögerungen kommen, wie der ÖAMTC warnt. Auch die Tauern Autobahn (A10) in Salzburg und Kärnten kann zeitweise und abschnittsweise überlastet sein.

Im Baustellenbereich auf der Süd Autobahn (A2) im Packabschnitt zwischen Bad St. Leonhard und Steinberg sollten Verkehrsteilnehmer ebenfalls ausreichend Zeitpuffer einplanen.