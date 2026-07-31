Eines der stärksten Reisewochenenden: Wo es zu Staus kommt
In Österreich haben die Sommerferien bereits vor einiger Zeit begonnen, und die meisten ferienbedingten Staus haben hierzulande inzwischen nachgelassen. Doch Ende dieser Woche beginnen im Deutschland in den beiden Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg die Sommerferien. Hinzu kommen die Sperren der Fernpassstrecke (B179) und des Hahntennjochs (L246) am Samstagvormittag aufgrund von Demonstrationen.
Auf den Ausweichstrecken in Tirol könnte es zu kilometerlangen Staus und erheblichen Verzögerungen kommen, wie der ÖAMTC warnt. Auch die Tauern Autobahn (A10) in Salzburg und Kärnten kann zeitweise und abschnittsweise überlastet sein.
Im Baustellenbereich auf der Süd Autobahn (A2) im Packabschnitt zwischen Bad St. Leonhard und Steinberg sollten Verkehrsteilnehmer ebenfalls ausreichend Zeitpuffer einplanen.
Erhebliche Staus auf Ausweichstrecken
In den Bezirken Reutte und Imst wird die Fernpassstrecke (B179) am Samstag, dem 1. August, von 9:45 bis 12:00 Uhr gesperrt sein. Im Bereich Reutte/Katzenberg auf Außerferner Seite sowie im Bereich Nassereith/Rastland auf Imster Seite wird die B179 in dieser Zeit nicht befahrbar sein, so der ÖAMTC. Die Hahntennjochstraße (L246) wird im selben Zeitraum ebenfalls gesperrt. Auf sämtlichen Tiroler Ausweichstrecken ist daher mit erheblichen Staus zu rechnen.
Zu beachten ist außerdem, dass auf der Tauern Autobahn (A10) während des Sommerreiseverkehrs mehrere Ab- und Auffahrten nun auch für Einheimische gesperrt sind. Diese Abfahrtssperren gelten während der Sommerferien bis zum 13. September täglich durchgehend von 0:00 bis 24:00 Uhr. Betroffen sind die Abfahrten Puch-Urstein, Hallein, Kuchl, Golling-Abtenau, Werfen, Pfarrwerfen-Werfen, Knoten Pongau, Lammertal-Hüttau, Eben, Altenmarkt, Flachau, Flachauwinkel und Zederhaus.
Staus durch Kirchtag und Festspiele
Zu möglichen Staus könnte auch der Villacher Kirchtag führen, der bis Sonntag, den 2. August, dauert. Aus Sicherheitsgründen werden zahlreiche Straßen gesperrt, auch im Stadtgebiet kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.
Die Bregenzer Festspiele dauern noch bis zum 23. August und ziehen zahlreiche kulturinteressierte Urlauber an. Auch hier warnt der Mobilitätsclub davor, die ausgeschilderten Zufahrten und Verkehrsregelungen genau zu beachten.
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