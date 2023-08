Sie betont in einer Aussendung die Bedeutung der Veranstaltung für den guten Zweck und das Gemeinschaftsgefühl und ist stolz darauf, Teil dieser Initiative zu sein. Der Kurpark von Bad Ischl werde sich in eine magische Winterlandschaft verwandeln und eine unvergessliche Atmosphäre bieten.

Große Spendenaktion

Erst im Vorjahr wurde in Bregenz mit 4.411.390 Euro neuerlich ein Spendenrekord erzielt. Das Ö3-Weihnachtswunder hat sich als eine der größten Spendenaktionen in Österreich etabliert, das Spendengeld wird über den „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“ tagtäglich zur unmittelbaren Hilfe für Familien in Notlagen in Österreich verwendet.

