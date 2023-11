Obersteirer arbeitete sechs Tage als "falscher Arzt"

Ein 34-jähriger Obersteirer hat sich offenbar mehrmals mit gefälschten Dokumenten als Arzt und als Ingenieur ausgegeben. In allen Fällen flog der Mann auf, in einem Spital nach sechs Diensttagen. Er gestand bei der Polizei die Urkundenfälschungen, wollte sich aber nicht damit bereichern. Vielmehr soll der Druck von Verwandten, eine erfolgreiche Ausbildung vorzuweisen, ihn zu den falschen Angaben und Jobbewerbungen bewegt haben, hieß es am Montag in der Aussendung der Polizei.

Erstmals aufgeflogen ist der Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag im Frühjahr 2023. Er hatte sich mit einer gefälschten Promotionsurkunde einer österreichischen medizinischen Fakultät sowie einem ebenfalls gefälschten Reifeprüfungszeugnis einer höheren Schule bei der Ärztekammer vorgestellt und eine Anstellung als Arzt angestrebt. Die Falsifikate wurden von der Kammer nicht erkannt und so durfte er im Juni 2023 eine Anstellung als Arzt in Basisausbildung am LKH Knittelfeld antreten.