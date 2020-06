Wirte-Aufstand gegen Rauchverbot

Wir lassen uns nicht bevormunden", "Wir Wirte wissen selbst am besten was unsere Gäste wollen", "Jetzt sind wir in Schärding, aber wir marschieren auch nach Wien" – Aufgeheizt war die Stimmung am Mittwochabend am Stadtplatz von Schärding im Innviertel (OÖ): Knapp tausend Demonstranten, darunter vor allem Lokalbetreiber, hatten sich zur Kundgebung gegen das geplante generelle Rauchverbot in der Gastronomie versammelt.

Ihren Protest haben die Wirte gut organisiert. Auf dem Stadtplatz stehen blumengeschmückte Tische mit Unterschriftenlisten, als Rednerbühne für Gastronomievertreter und Lokalpolitiker dient die Ladefläche eines Brauerei-Lkw. An einer Bar gibt es Freibier und für den Hunger heißen Leberkäse. In den Redepausen spielt die Blasmusik. Da wundert es nicht, dass sich auch viele Schaulustige solidarisieren und zugreifen. Selbst aus Niederösterreich und aus der Steiermark sind Sympathisanten angereist.

Eine illustre 30-köpfige Runde aus resoluten Wirten und jungen Pub-Betreibern aus dem Raum Ybbs, Amstetten und St. Valentin mietete einen Bus, um den Kollegen in Schärding zur Seite zu stehen. Tagtäglich wird in ihren Gaststuben über das Rauchverbot debattiert, berichten sie. Auf Abruf kommt eine ganze Palette an Gegenargumenten, die bis hin zur massiven existenziellen Bedrohung reichen. "Zwischen dem Landgasthof und dem feinen Speiselokal ist ein Unterschied. Wir brauchen die Gäste, die zum Bier die Zigarette wollen", erklärt die Amstettener Wirtin Helga Orthmayr. Weniger Konsum und Verlust von Jobs in der Gastro-Wirtschaft seien die Konsequenzen.

Bei der Demo kommen unterdessen auch die Politiker zu Wort: Leo Steinbichler, Abgeordneter des Team Stronach, erntet viel Beifall für seine Forderung, dass in die Politik endlich wieder "Hausverstand" einkehren müsse.