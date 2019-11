Oberösterreich: SPÖ fordert längere Öffnungszeiten für Kindergärten

Anhand von Zahlen, die Bildungsreferentin LH-Vize Christine Haberlander, ÖVP, nach einer Landtagsanfrage vorlegte, sieht die SPÖ eine extreme Benachteiligung der Landregionen bei den Betreuungsangeboten. So sind die Krabbelstuben in Linz, Wels, Steyr oder in Linz-Land täglich zwischen zehn und 8,5 Stunden geöffnet. In den Landbezirken Rohrbach, Ried oder Schärding sind es nur 6,4 Tagesstunden. Bei den Kindergärten fällt das Ergebnis ähnlich aus.