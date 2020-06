Tragischer Ballonunfall in Tirol

Mario Slanoutz hatte ein schönes Motiv vor Augen, als er am Donnerstag in Oberndorf bei Kitzbühel einen Heißluftballon im Sinkflug fotografierte. Doch der Kärntner Urlauber und seine Frau wurden kurz darauf zu Zeugen eines Dramas mit tödlichem Ausgang. „Wir wollten uns die Landung anschauen“, erzählt der 46-Jährige. Die ersten vier von fünf Passagieren waren schon ausgestiegen, als der Ballon plötzlich wieder in die Höhe gerissen wird. „Ein Helfer hat versucht, den Korb an einer Seilschlaufe am Boden zu halten. Aber der Ballon ist mit ihm aufgestiegen. Der war gleich drei bis fünf Meter hoch und ist immer weiter gestiegen.“

In etwa 100 Meter Höhe versagen Johann B., einem 66-jährigen Pensionisten aus St. Johann in Tirol, die Kräfte. „Die Pilotin hat sich noch so weit aus dem Korb gehängt, dass ich gedacht habe, sie fällt selber heraus, und hat dem Mann ein Seil zugeworfen“, berichtet Bauer Josef Hofer, vor dessen Hof sich das Unglück ereignete, von verzweifelten Rettungsversuchen. „Aber der Mann hat sich nicht halten können und ist in freiem Fall auf den Asphalt der Straße darunter gestürzt.“ Der 66-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.