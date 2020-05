Obduktionen: "Mördern bleibt Zeit, unterzutauchen"

Der Rektor der Medizinischen Universität in Wien, Wolfgang Schütz, über die übersehenen Morde, und warum künftig EU-Ausländer statt Österreicher obduzieren werden.

KURIER: Seit Wochen gibt es keine Obduktionsergebnisse im den Fällen Ikay und Slavic. Warum dauert das so lange?

Wolfgang Schütz: Ich kann mir das nur mit der Urlaubszeit erklären. Was sagt denn die Staatsanwaltschaft dazu?

Die sagen: ,Fragen Sie in der Gerichtsmedizin nach ...‘

Also, die Staatsanwaltschaft schickt nicht alles zu uns, sondern es geht auch viel an private Gerichtsmediziner. Die machen das freiberuflich und sind billiger. Aber zu ihrer Frage: In der Regel dauert das in der Gerichtsmedizin nicht so lange.

Seit den 90er-Jahren hat sich die Zahl der Morde in Wien halbiert. Werden einfach mehr übersehen als früher?

Das hängt nicht mit den staatsanwältlichen Obduktionen zusammen, die sind seit Jahren konstant. Das können sie darauf zurückführen, dass die sanitätspolizeilichen Obduktionen abgenommen haben. Das waren früher 1500 Menschen pro Jahr, die mehr obduziert wurden. Ab 2007 war das der Stadt zu teuer oder sonst was. Das wird jetzt in den Spitälern auf der Pathologie gemacht. Das ist sicher ein gewaltiger Rückschritt.

Gerichtsmediziner Christian Reiter sagt, dass pro Jahr 20 Morde in Österreich unentdeckt bleiben. Glauben Sie das auch?

Das kann ich nicht beurteilen, er ist da sicherlich der bessere Experte.

Man hört immer wieder von Nachwuchssorgen in der Gerichtsmedizin. Wie schaut bei Ihnen die Zukunft aus?

Die ist schon etwas kritisch. Früher haben wir an den 1500 sanitätspolizeilichen Obduktionen ausgebildet. Bei jenen der Staatsanwaltschaft geht das nicht, weil da jemand persönlich beauftragt wird. Wir bekommen nur drei Viertel der Kosten refundiert. In Zukunft werden EU-Ausländer dann diese Aufgabe übernehmen, weil es keine Österreicher mehr gibt, die dafür ausgebildet werden.