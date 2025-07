Jung, weiblich, obdachlos: Wie Dora im Chancenhaus neu anfängt

„Mein älterer Bruder ist sehr aggressiv. Und seine Wut hat er meistens an mir ausgelassen“, erzählt Dora. Sie wirkt gefasst, während sie erzählt, was sie mit ihren 20 Jahren schon alles erlebt hat: Schläge, abwesende Eltern, bloß rohe Erdäpfel zu essen. „Dreimal bin ich von Zuhause abgehaut“, sagt sie. Nun hat sie ein neues Zuhause: Das Chancenhaus in der Billrothstraße in Döbling – das einzige für wohnungslose junge Erwachsene in Wien.

Chancenhäuser sind Einrichtungen für obdach- und wohnungslose Menschen, die kurzfristig und unbürokratisch eine Bleibe brauchen. Während man Notschlafstellen am nächsten Morgen wieder verlassen muss, bieten Chancenhäuser mehrere Monate lang ein Zuhause. Sozialarbeiter helfen, zu einem geregelten Alltag zu finden. Das erste Chancenhaus speziell für junge Erwachsene, das vom Verein Neunerhaus betrieben wird, gibt es seit dem Jahr 2023.

39 Klienten im Alter von 18 bis 30 Jahren leben aktuell hier. „Gerade in diesem Lebensabschnitt ist es wichtig, Orientierung zu finden. Viele haben schreckliche Schicksale oder Traumata“, erklärt Paul P., Sozialarbeiter in der Billrothstraße.