Nutztiere in Österreich: Verehrt und verzehrt

Die innige Beziehung entwickelte sich ganz, ganz langsam: Der Mensch und das wilde Dschungelhuhn fanden nur zögerlich zueinander.

Zuerst war das Hendel, das entdeckte, dass es beim Menschen etwas zu holen gab. Denn dieser baute Reis und Hirse an. „Das Huhn saß also zunächst am reich gedeckten Tisch der Menschen“, schreibt Nicole Gronemeyer in der Naturkunden-Reihe zum Thema Hühner. „Bevor dieser für sich einen Nutzen entdeckte und begann, es zu domestizieren.“ Die ersten Belege von Hühnern als Haustieren finden sich in Thailand etwa 1.500 v. Christus.

Es ging nicht darum, das Federvieh zu verzehren, sondern darum, es zu verehren – anfänglich. Der Ausgang der Geschichte ist bekannt, er ist zum Nachteil des Huhns. Die Beziehung ist jetzt unterkühlt, rein wirtschaftlich geprägt. Das passierte oft in der Geschichte der Domestizierung.