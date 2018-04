Nur ein Verkehrstoter am Osterwochenende

Am gesamten Osterwochenende ist in Österreich ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Das bedeutet den absoluten Tiefstand seit Einführung der Statistik im Innenministerium 1968 - ebenso wie am Osterwochenende 2013, als es ebenfalls einen Verkehrstoten gab.

Die vorläufige Bilanz bezieht sich auf Karfreitag 00.00 Uhr bis Ostermontag 24.00 Uhr. Im Vorjahr starben am Osterwochenende in Österreich sechs Menschen, berichtete das Innenministerium am Dienstag.

Der Rumäne war am Karfreitag mit dem Motorrad eines Arbeitskollegen in Linz gegen eine Betonsäule einer Garage gekracht. Er trug keinen Helm und erlitt tödliche Kopfverletzungen. Führerschein besaß er keinen, auch das Motorrad war nicht zum Verkehr zugelassen.