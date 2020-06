Notarzthubschrauber: Jeder elfte Flug umsonst

Wenn sich selbst Top-Mediziner nicht immer sicher sind, irren aufgeregte Unfallzeugen umso eher. Ronald Packert, Sprecher der Wiener Berufsrettung, kennt das Problem: „Wir fragen bei Alarmierungen auf dem Notruf 144 ein standardisiertes Protokoll ab. Die meisten Anrufer sind naturgemäß nervös und überfordert. Denn es handelt sich bei den Verletzten auch oft um Angehörige der Anrufer.“

Aus diesem Grund wird parallel zum Hubschrauber auch immer ein Rettungswagen (mit oder ohne Notarzt) zum Unfallort geschickt. Wird der verletzte oder erkranke Patient dann mit der Rettung abtransportiert, entsteht der Eindruck eines Missmanagements.

Die 1400 bis 1500 Fehleinsätze pro Jahr werden aus den Länderbudgets bezahlt. „Es ist ein Nullsummen-Spiel. Der ÖAMTC verdient da nichts“, unterstreicht Mediziner und ÖAMTC-Vizepräsident Hertz.

Einsätze, bei denen Patienten in Spitäler geflogen werden, ersetzen in der Regel die Krankenkassen. Doch in diesem Punkt bahnt sich Unheil an: Denn immer häufiger müssen Spitalsärzte überprüfen, ob ein Notarzthubschrauber-Flug notwendig war. Fehlt die Bestätigung, weigern sich die Kassen zusehends, die Transportkosten zu refundieren.

Zur Info: Hubschrauber-Transporte bei Ski- und Alpinunfällen während der Freizeit, werden von den Kassen nicht ersetzt. Dafür kommen in der Regel Privatversicherungen auf.