NÖ: Wolfsabschuss wieder möglich

Die Jägerschaft sieht diese Entwicklung mit gemischten Gefühlen. Beim nö. Landesjagdverband befürchtet man, dass im Falle eines Abschusses das Image des Jägers massiv darunter leidet. „Es ist niemand scharf darauf, auf Wolfsjagd zu gehen, aber wenn wir den Behördenauftrag bekommen, werden wir diesem selbstverständlich nachkommen“, sagt der stellvertretende nö. Landesjägermeister, Werner Spinka.

Um im Ernstfall aber eine „mögliche Hetzjagd von Tierschützern“ zu vermeiden, hat sich der Landesjagdverband von der Behörde absolute Anonymität für denjenigen garantieren lassen, der einen Wolf erlegt. „Es kann nicht sein, dass dann ein Jäger in der Öffentlichkeit am Pranger steht“, sagt Spinka.

Die Änderung des Jagdgesetzes soll bereits in der Landtagssitzung am kommenden Donnerstag mit Hilfe eines Initiativantrages beschlossen werden. Erwartet wird, dass SPÖ und FPÖ mitziehen werden. Die Grünen haben Widerstand angesagt. Helga Krismer: „Durch das Gesetz lässt Pernkopf endgültig den Artenschutz in Niederösterreich zum Abschuss freigeben.“