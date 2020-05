NÖ: ÖBB-Mitarbeiter stöberte betrunkenen Einbrecher auf

Doch die Ruhe währte nicht lange, denn nur kurze Zeit später war der Mann plötzlich wieder da. Diesmal schlug er zwei Fensterscheiben ein und gelangte so und das Innere des Bahnhofs. Schließlich beendete die Polizei den Spuk, die Beamten waren gleich mit mehreren Streifenwagen angerückt.

Schnittverletzungen

Die Ermittler konnten den mutmaßlichen Einbrecher rasch festnehmen. Da sich der Täter bei dem Einbruch Schnittverletzungen zugezogen hatte, wurde er nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen

Bei der Einvernahme gab der betrunkene Mann an, dass er nach einer Party in Ebreichsdorf am Heimweg gewesen sei. Da kein Zug mehr fuhr, wollte er im Bahnhof schlafen. Weitere Ermittlungen der Polizei laufen.