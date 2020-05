Perchtoldsdorf: Einbrecher schoss auf Zeugen

Weil er einen Einbrecher aufgestöbert hatte, wäre ein Mann in Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling beinahe erschossen worden. Nur durch die schnelle Reaktionsfähigkeit kam er mit dem Leben davon.

Der Fall ereignete sich bereits am vergangenen Donnerstag, nun machte ihn die Polizei publik. Ein Mann hatte in einem benachbarten Haus in der Hochbergstraße 21 einen Lichtschein wahrgenommen. Weil er aber wusste, dass sich die Hausbesitzerin im Krankenhaus befand, hielt er Nachschau.

Mündungsfeuer

Nachdem er die Haustüre aufgesperrt und das Wohnhaus betreten hatte, bemerkte er im Wohnzimmer eine dunkel bekleidete Person. Unmittelbar danach sah der Zeuge ein Mündungsfeuer und ließ sich zu Boden fallen.