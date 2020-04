Niederschlagsmenge hat sich halbiert

Rekorde werden mit dem heurigen April zumindest wettertechnisch nicht gebrochen. Weder was die Temperaturen, noch was die Niederschlagsmengen anbelangt. „Gerade der April war in den letzten Jahren häufig zu trocken, am schlimmsten war es 2007. Da fiel im Osten den ganzen Monat über kein Regen“, sagt Florian Pfurtscheller, Meteorologe bei Ubimet. Es geht also noch extremer. Dennoch: Betrachtet man die Niederschlagsmengen von heuer, zeigt sich, dass bisher nicht einmal die Hälfte des üblichen Regens gefallen ist. Wobei das vor allem den Süden und Osten getroffen hat, wo es nun deutlich zu trocken ist. Das zeigen auch die Daten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (siehe Grafik).

Auch seit dem meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März sind 30 bis 50 Prozent weniger Niederschläge gefallen, als sonst üblich. „Der Frühling ist zu trocken, wie es weitergeht und ob eine Dürre in den Sommermonaten bevorsteht, lässt sich aber derzeit nicht sagen“, betont Pfurtscheller.