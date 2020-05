Lesbischem Paar wird Pflegeelternschaft verwehrt

„Skurril“ finden es Huber und B. auch, dass es in anderen Bundesländern (siehe Bericht links) durchaus möglich ist, sich als homosexuelles Paar eines Pflegekindes anzunehmen. „Uns wurde ja sogar geraten, unseren Hauptwohnsitz in Wien anzumelden“, sagt B. Würde sich das Paar danach wieder zurück in Niederösterreich hauptmelden, „würde ihnen sicher niemand das Kind abnehmen“, sagt Rozsa. „Aber das machen wir nicht, es geht ums Prinzip“, sagt. B.

Eine Entscheidung vom Verwaltungsgerichtshof steht noch aus. Sollte die positiv für das Paar ausfallen, will man sich auch in Niederösterreich an die Entscheidung halten. Bis dahin gilt: „Gesetz muss Gesetz bleiben. Wir sind nicht gewillt, einem diffusen medialen und gesellschaftlichen Gruppendruck nachzugeben. Wir werden nicht die ersten sein, die umfallen“, sagt Peter Rozsa.

Fällt die Entscheidung negativ aus, wird das Paar mit Anwalt Graupner bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen.