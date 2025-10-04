Chemo zu Hause: Was wir vom niederländischen Gesundheitssystem lernen können

Von Claudia Stelzel-Pröll Sonntag Abend, das Kind verletzt sich am Bein. Es weint, die Stelle ist gerötet und geschwollen. Geprellt oder doch gebrochen? Hierzulande lassen Eltern alles liegen und stehen, fahren mit dem Nachwuchs in die nächste Spitalsambulanz, wo es – meist mit entsprechender Wartezeit – Untersuchung, Diagnose und Behandlung gibt.

Ambulanz ist tabu Passiert Ähnliches in den Niederlanden, sieht der Weg ganz anders aus. Eltern müssen ihre Allgemeinmedizinerin kontaktieren. In der Praxis ist das Krankenpflegepersonal die erste Anlaufstelle. Die Pflegekraft am Hörer lässt sich die Beschwerden schildern und entscheidet dann, wie es weitergeht. Einfach in eine Spitalsambulanz fährt dort niemand, weil es quasi nicht möglich ist. Der Weg dorthin führt immer über den Allgemeinmediziner. Das entlastet Krankenhäuser, ermöglicht effektivere Behandlungen und wirkt der Personalknappheit entgegen, die es im Gesundheitssektor in den Niederlanden ebenfalls gibt. Könnten jene Maßnahmen, die in den Niederlanden greifen, auch auf Österreich und konkret auf Oberösterreich umgelegt werden? Das wollte eine Delegation unter Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander, ÖVP, kürzlich wissen. Unter anderen mit dabei: Peter McDonald, Obmann der ÖGK. Österreichs Botschafter in den Niederlanden, Engelbert Theuermann, berichtete in der Botschaft aus seinem Alltag mit drei Kindern und was passiert, wenn in Den Haag eines davon krank wird. 2006 wurde das niederländische Gesundheitssystem auf komplett neue Beine gestellt. Seitdem sind beinahe 100 Prozent der Einheimischen pflichtversichert. Für das Basis-Paket, das die Grundleistungen abdeckt, sind 158 Euro pro Monat zu bezahlen, daneben gibt es Selbstbehalte. Was es nicht gibt, sind Wahlärztinnen und Wahlärzte: „Das Ziel der Reform war, das System fair, gerecht und für alle zugänglich zu machen“, sagt Bob Tieke von der niederländischen Gesundheitsbehörde Nza.

Konkurrenz belebt Vier große und weitere kleinere Versicherungsgesellschaften buhlen landesweit um Kundinnen und Kunden. Sie beleben die Konkurrenz, denn ein Mal pro Jahr darf die Versicherung gewechselt werden. Sie sind außerdem dafür verantwortlich, dass jedem Niederländer und jeder Niederländerin ein Allgemeinmediziner zur Verfügung steht. Die spielen die Hauptrolle im System, sie sind die sogenannten „Gatekeeper“, die entscheiden, wer eine weiterführende Behandlung bekommt oder eben nicht. Dabei wird den Niederländerinnen und Niederländern wesentlich mehr Selbstverantwortung zugetraut als den Patienten hierzulande: Das Kind fiebert hoch? Geben Sie ihm drei Tage Paracetamol. Sogar Chemotherapien und Bauchfelldialysen werden fast flächendeckend zu Hause durchgeführt. „Es hat sechs Monate gedauert, bis es dazu in der Bevölkerung ein Umdenken gab“, erklärt Aart Beeker, Onkologe im Spaarne Gasthuis, einem Krankenhaus in Haarlem nahe Amsterdam. Der Erfolg spreche nun für sich: Betroffene berichten von einer großen Zufriedenheit und Autonomie. Sie können die Therapie eigenständig zu Hause durchführen, lange, anstrengende Transportwege, die sowohl die Patienten selbst, als auch das System belasten, fallen weg. Das Credo, das über allem schwebt: Zu Hause machen, was zu Hause möglich ist.