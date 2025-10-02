Studie: Was die Österreicher am Gesundheitssystem besonders nervt

Die Österreicherinnen und Österreicher sind immer unzufriedener mit dem heimischen Gesundheitssystem. Das geht aus einer repräsentativen Gesundheitsstudie des Gallup Instituts im Auftrag der Wiener Städtischen hervor, die heuer zum sechsten Mal durchgeführt wurde. Befragt wurden 1.000 Personen zwischen 16 und 70 Jahren über Web-Interviews. Die Hälfte der Befragten gibt an, dass sich das Gesundheitssystem in den vergangenen zwölf Monaten verschlechtert hat. Mangel an Kassenordinationen und Zeit "Die Gründe liegen einerseits in den langen Wartezeiten auf Termine, insbesondere bei Fachärztinnen und -ärzten", sagte Sonja Brandtmayer, Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtische Versicherung, bei der Präsentation der Ergebnisse am Donnerstag. Sauer aufstoßen würde den Österreichern auch, dass der Zeitdruck in Kassenordinationen steigt und immer weniger Leistungen von den gesetzlichen Krankenversicherungen bezahlt werden. Insgesamt herrsche die Meinung vor, dass es zu wenig Kassenärztinnen und -ärzte gibt. Lange Wartezeiten seien oft Hauptgrund für den Abschluss einer privaten Gesundheitsvorsorge – aktuell haben 3,5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher eine private Krankenversicherung. Auch immer mehr Eltern würden ihre Kinder inzwischen privat versichern, berichtet Brandtmayer auf KURIER-Nachfrage.

Mehrheit fühlt sich körperlich und psychisch fit Es gibt auch gute Nachrichten: Die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher fühlt sich körperlich und psychisch fit, jeder Zehnte beschreibt sich als wenig oder gar nicht gesund. Nachdem die Corona-Pandemie vor allem Kindern und Jugendlichen einen seelischen Dämpfer verpasst hat, berichten Eltern nun, dass es ihrem Nachwuchs mental wieder besser gehe. Auch wenn viele ein positives Resümee über ihren Gesundheitszustand ziehen, gelingt es nur rund 40 Prozent der Menschen nach einem stressigen Tag abends abzuschalten. Ein Viertel hat heute mehr Stress als noch vor einem Jahr, ein Fünftel der Befragten schafft es auch längerfristig nicht, aus der Stressspirale auszusteigen. Frauen fühlen sich häufiger überlastet als Männer – "ein Trend, der schon seit Jahren beobachtbar ist", sagt Brandtmayer. Sehr viele Menschen sind regelmäßig mit sorgenvollen Gedanken konfrontiert. Insbesondere die eigene Gesundheit und jene von nahestehenden Menschen, die finanzielle Situation und Überlegungen die Zukunft betreffend, bereiten Kopfzerbrechen, gefolgt von der geopolitischen Lage, Beziehungsthemen und beruflichen Fragen sowie dem Klimawandel und seinen Auswirkungen.