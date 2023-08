Das Champions-League-Qualifikations-Match zwischen Sturm Graz und PSV Eindhoven hatte am Dienstabend ein übles Nachspiel: Fünf holländische Fans attackierten einen Grazer (32) in der Innenstadt, dieser wurde schwer verletzt. Die Polizei schnappte die fünf Angreifer wenig später, sie gaben die Tat nicht zu. Ansonsten sei der Match-Abend aber aus Sicht der Polizei ruhig verlaufen. Es habe keine nennenswerten Vorfälle gegeben, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit.

Die Niederländer hatten in der Schmiedgasse auf den 32-jährigen Grazer eingeschlagen und eingetreten und ihn schwer im Gesicht verletzt. Er wurde ins LKH Graz gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zu den fünf Verdächtigen. Die Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren gaben sich bei ihrer Vernehmung zugeknöpft. Sie werden angezeigt.

