Nicht angemeldete Aktion von Klimaaktivisten in Vorarlberg

Die Proteste würden daher auch künftig fortgesetzt, hieß es. So wurde zur Landtagssitzung am 31. Jänner nie nächste Aktion angekündigt. Während die Aktivisten in Feldkirch mit bis zu 50 Festnahmen gerechnet hatten, hieß es seitens der Polizei, anders als bei verbotenen Demonstrationen während der Landtagssitzung handle es sich lediglich um eine Verwaltungsübertretung, weil die Versammlung nicht angemeldet worden sei. Die BH Feldkirch als zuständige Behörde habe keine Auflösung der Versammlung angeordnet. Die Verkehrsbehinderungen hätten sich in Grenzen gehalten, zumal Einsatz- und Öffi-Fahrzeuge durchgelassen worden seien und eine örtliche Umleitung eingerichtet wurde.

Das umstrittene Stadttunnel-Projekt besteht aus einem unterirdischen Kreisverkehr mit mehreren Tunnelästen. Befürworter sehen darin die Lösung für die Verkehrs-, Luft- und Lärmbelastung, Kritiker lehnen das Großprojekt aus ökologischen und ökonomischen Gründen ab.

