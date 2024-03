Nicht alle Polizeischüler bekommen gratis Öffi-Tickets

Bei der Auszahlung der Öffi-Tickets dürfte es laut Walter Strallhofer, sozialdemokratischer Polizeigewerkschafter (FSG), aber in Einzelfällen Komplikationen geben. Vier Personen hätten sich bereits an ihn gewandt. „Das Klimaticket muss sofort und an alle ausbezahlt werden. Das Innenministerium sollte schon an der Umsetzung der Rekrutierungsmaßnahmen interessiert sein“, sagt der Gewerkschafter.

Geld wieder abgebucht

In einem Fall etwa arbeitete eine junge Frau im Verwaltungsdienst der Landespolizeidirektion Wien, bevor sie am 1. September ihre Ausbildung als Polizeischülerin begann. Dort sei den angehenden Beamten und Beamtinnen nahe gelegt worden, sich ein Öffi-Ticket zu kaufen, da dieses für Polizeischüler gratis wäre. Die Polizeischülerin schickte dann wie gefordert das Ticket mit der Rechnung an die Personalabteilung und erhielt auch eine erste Raten-Zahlung zurück.