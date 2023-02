Neuschnee und Minusgrade: Der Winter kehrt nach Österreich zurück

Nach frühlingshaften Temperaturen und viel Sonnenschein in der vergangenen Woche ist am Sonntag der Winter nach Österreich zurückgekehrt. Vor allem im Westen und an der Alpennordseite brachte eine Kaltfront auch einiges an Neuschnee.

Großteils trüb und kalt soll es laut Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag auch weitergehen. Nur zwischendurch lockern die Wolken auf und es gibt sonnige Abschnitte. Im Süden und Südosten sind nur noch vereinzelt ein paar Schneeflocken zu erwarten. Lebhafter Nordwind lässt vor allem im Bergland und am Alpenostrand die Temperaturen auch am Nachmittag kaum über den Gefrierpunkt steigen: Minus 1 bis plus 5 Grad werden erwartet.

Frostiger Montag

Ähnlich sieht die Prognose für den Montag aus: Insgesamt überwiegen die Wolken, immer wieder schneit es an der Alpennordseite leicht, sonst bleibt es aber niederschlagsfrei. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus Nord bis Ost liegen die Temperaturen am Montag zwischen minus 8 bis minus 1 Grad morgens und minus 1 bis plus 5 Grad tagsüber.