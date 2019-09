Neunjähriger Radfahrer in Kaprun von Auto erfasst und verletzt

Ein neunjähriger Fahrradfahrer ist am Dienstag in Kaprun (Pinzgau) von einem Auto erfasst und verletzt worden. Laut Polizei kollidierte der in Richtung Fürth fahrende, 74-jährige Pkw-Lenker aus Deutschland trotz Notbremsung mit dem Buben, der auf einem Radweg unterwegs war und die L215 überqueren wollte. Der Schüler wurde ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Die Unfallursache wird noch ermittelt.