Neunjährige dürfen bald alleine radeln

Rechts abbiegen

Gemischt sieht die Radlobby die geplante Regelung, dass Verkehrsteilnehmer bei roter Ampel rechts abbiegen dürfen. Der Vorschlag von Verkehrsminister Norbert Hofer, das Gesetz diesbezüglich zu verändern, wurde viel diskutiert. Ab Jänner soll ein Testbetrieb an drei Kreuzungen in Linz durchgeführt werden. Eben weil diese Abbiege-Regel aber für alle Verkehrsteilnehmer gelten soll, sieht Roland Romano eine Gefährdung für Radfahrer: „Es dürfen auch Lkw bei Kreuzungen bei Rot abbiegen. Es besteht die Gefahr, dass Radfahrer übersehen werden. Sinnvoller wäre es, diese Regelung auf Räder zu beschränken.“

Reißverschlusssystem

Bei Radwegen ist in Zukunft kein Ende mehr in Sicht – zumindest nicht schriftlich auf einem Verkehrszeichen am Boden. Radwege werden dann ohne Beschilderung enden, die Radfahrer sollen sich per Reißverschlusssystem in den Verkehr eingliedern. Laut ARBÖ ist dieser Vorschlag zu begrüßen, wie aus einer Stellungnahme zum Ministerialentwurf hervorgeht. Radfahrern kann damit „ein gleichberechtigtes Einordnen in den Fließverkehr ermöglicht werden.“

Nicht gleichgestellt sind Radfahrer künftig, wenn sie direkt neben einem Zebrastreifen die Straße queren: Dann müssen sie nämlich von ihrem Gefährt absteigen und schieben. Erlaubt ist das Queren nur, wenn links und rechts des Schutzweges Quermarkierungen gekennzeichnet sind.

Der Entwurf des Ministeriums muss nun begutachtet werden, bevor im Ministerrat darüber abgestimmt wird.