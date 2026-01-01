Österreich

Um 1:40 Uhr geboren: Das Neujahrsbaby kommt aus Eisenstadt

Babyfüße in einem Bett.
Das Neujahrsbaby erblickte in Eisenstadt das Licht der Welt. Valerie wurde um 1:40 Uhr geboren.
01.01.26, 06:50
Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt erblickte die kleine Valerie in der Silvesternacht um 1:40 Uhr das Licht der Welt. Das Mädchen startete mit 55 Zentimetern und 3.544 Gramm ins Leben, wie das Krankenhaus mitteilte. 

Valerie sei wie ihre Mutter wohlauf und das erste Kind der Eltern.

2:16 Uhr: Alexander Heinz wird geboren

Im Krankenhaus Dornbirn ist Alexander Heinz in der Silvesternacht um 2:16 Uhr geboren worden. 

Der Bub war 3.194 Gramm schwer, 51 Zentimeter groß und ist wie seine Mutter wohlauf, teilte das Spital mit. Die Geburt erfolgte demnach per Kaiserschnitt.

Jan aus Graz

Der kleine Jan ist in der Silvesternacht im Landeskrankenhaus Graz um 03.21 Uhr zur Welt gekommen. 

Der 52 Zentimeter große Bub wog nach der Geburt 3.630 Gramm, wie die Hebamme der APA mitteilte. Mutter und Kind gehe es gut.

Sandra kommt um 3:47 Uhr auf die Welt

Im Bezirkskrankenhaus Schwaz in Tirol hat ein Mädchen um 03:47 Uhr das Licht der Welt erblickt. Die kleine Sandra und ihre Mutter seien wohlauf, teilte das Spital der APA mit. 

Das Baby wog demnach 3.360 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Es kam mittels spontaner Geburt auf die Welt und ist das zweite Kind der Eltern.

