Um 1:40 Uhr geboren: Das Neujahrsbaby kommt aus Eisenstadt

Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt erblickte die kleine Valerie in der Silvesternacht um 1:40 Uhr das Licht der Welt. Das Mädchen startete mit 55 Zentimetern und 3.544 Gramm ins Leben, wie das Krankenhaus mitteilte. Valerie sei wie ihre Mutter wohlauf und das erste Kind der Eltern.

2:16 Uhr: Alexander Heinz wird geboren Im Krankenhaus Dornbirn ist Alexander Heinz in der Silvesternacht um 2:16 Uhr geboren worden. Der Bub war 3.194 Gramm schwer, 51 Zentimeter groß und ist wie seine Mutter wohlauf, teilte das Spital mit. Die Geburt erfolgte demnach per Kaiserschnitt.

Jan aus Graz Der kleine Jan ist in der Silvesternacht im Landeskrankenhaus Graz um 03.21 Uhr zur Welt gekommen. Der 52 Zentimeter große Bub wog nach der Geburt 3.630 Gramm, wie die Hebamme der APA mitteilte. Mutter und Kind gehe es gut.