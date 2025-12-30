Neujahrsbaby 2026: Was die Statistik voraussagt
Statistisch gesehen sind 51,8 Prozent der Neujahrsbabys in der Steiermark Buben.
Luisa feiert am 1. Jänner den 1. Geburtstag: Die kleine Steirerin war das Österreichs Neujahrsbaby 2025, sie kam exakt fünf Minuten nach Mitternacht in Judenburg (Bezirk Murtal) zur Welt.
Buben liegen vorne
Damit hielt sich die junge Dame allerdings nicht an die Statistik, denn: Laut steirischer Krankenanstaltengesellschaft (KAGES) ist das Neujahrsbaby zu 51,8 Prozent ein Bub.
Die KAGES hat auch noch ein paar weitere Fakten rund um (Neujahrs-)Babys zusammengetragen, pro Jahr werden in der Steiermark knapp 10.000 Kinder geboren; 2024 waren es exakt 9.938.
- Die beliebtesten Vornamen waren laut Landesstatistik Jakob und Mia.
- Das durchschnittliche Geburtsgewicht lag bei 3,30 Kilogramm.
- Die durchschnittliche Größe betrug 50,8 Zentimeter.
- Das Durchschnittsalter der Mutter war 31,4 Jahre.
Fast alle Neugeborenen kamen in einer Krankenanstalt zur Welt (98,2 Prozent), die meisten waren auch pünktlich: 91,8 Prozent wurden termingerecht geboren, also zwischen der 37. und 41. Schwangerschaftswoche.
