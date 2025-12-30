Neujahrsbaby 2026: Was die Statistik voraussagt

Luisa feiert am 1. Jänner den 1. Geburtstag: Die kleine Steirerin war das Österreichs Neujahrsbaby 2025, sie kam exakt fünf Minuten nach Mitternacht in Judenburg (Bezirk Murtal) zur Welt.

Buben liegen vorne

Damit hielt sich die junge Dame allerdings nicht an die Statistik, denn: Laut steirischer Krankenanstaltengesellschaft (KAGES) ist das Neujahrsbaby zu 51,8 Prozent ein Bub.