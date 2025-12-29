Niederösterreich

Das 858. Baby in Amstettner Geburtsklinik kam als "Christkind"

Dua war das Amstettner Christkind
Die kleine Dua erblickte am frühen Morgen des Heiligen Abends das Licht der Welt.
29.12.25, 13:39
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein ganz besonderes Geschenk machte die kleine Dua Perkola ihren Eltern am Weihnachtstag im Landesklinikum Amstetten. Sie konnte den Heiligen Abend gar nicht richtig erwarten und startete am 24. Dezember um 4.25 Uhr in die Welt.

Zweite Tochter 

Dua hatte ein Geburtsgewicht von 3510 Gramm und eine Größe von 52 Zentimetern. Für die Eltern Mirlinda und Florian Perkola sowie Schwesterchen Malea war der gesunde Nachwuchs das schönste Weihnachtsgeschenk. Mit ihrer Geburt durfte das Team der Geburtenabteilung des Landesklinikums Amstetten heuer bereits 858 Babys willkommen heißen, berichtete das Landesklinikum.

Die leitende Hebamme Petra Riesenhuber und ihr Team freuten sich über das Weihnachtsbaby sehr und gratulierten den glücklichen Eltern herzlich. "Gerade an den Weihnachtsfeiertagen ist es uns ein großes Anliegen, werdende und frischgebackene Eltern mit viel Einfühlungsvermögen, Ruhe und fachlicher Kompetenz zu begleiten", so Riesenhuber.

Prosit und Happy Birthday! Das sind die diesjährigen Neujahrsbabys

Auch an Feiertagen sei im Landesklinikum Amstetten rund um die Uhr ein erfahrenes Team aus Hebammen, Pflegekräften sowie Ärztinnen und Ärzten im Einsatz, um Mutter und Kind bestmöglich zu betreuen und einen sicheren, liebevollen Start ins Leben zu ermöglichen, heißt es aus dem Amstettner Klinikum.

Nach Aus von Geburtenstation im Spital öffnet Hebammen-Ambulanz

Mit Dua als "Christkind" ist nun in der Geburtenstation, die ja nach der Auflassung der Babystation in Waidhofen/Ybbs vor zwei Jahren auch vielfach von Eltern aus dem Ybbstal für die Niederkunft ihrer Kinder gewählt wird, der Blick schon auf die Silvesternacht gerichtet. Dem ersten Baby im neuen Jahr gehört traditionell immer besondere Aufmerksamkeit.

Mehr zum Thema

Amstetten
kurier.at, watzenh  | 

Kommentare