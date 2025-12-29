Das 858. Baby in Amstettner Geburtsklinik kam als "Christkind"

Ein ganz besonderes Geschenk machte die kleine Dua Perkola ihren Eltern am Weihnachtstag im Landesklinikum Amstetten. Sie konnte den Heiligen Abend gar nicht richtig erwarten und startete am 24. Dezember um 4.25 Uhr in die Welt.

Zweite Tochter

Dua hatte ein Geburtsgewicht von 3510 Gramm und eine Größe von 52 Zentimetern. Für die Eltern Mirlinda und Florian Perkola sowie Schwesterchen Malea war der gesunde Nachwuchs das schönste Weihnachtsgeschenk. Mit ihrer Geburt durfte das Team der Geburtenabteilung des Landesklinikums Amstetten heuer bereits 858 Babys willkommen heißen, berichtete das Landesklinikum.

Die leitende Hebamme Petra Riesenhuber und ihr Team freuten sich über das Weihnachtsbaby sehr und gratulierten den glücklichen Eltern herzlich. "Gerade an den Weihnachtsfeiertagen ist es uns ein großes Anliegen, werdende und frischgebackene Eltern mit viel Einfühlungsvermögen, Ruhe und fachlicher Kompetenz zu begleiten", so Riesenhuber.