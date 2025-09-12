Daniella Hines freute sich über ihren Sohn Annan, der am 3. September das Licht der Welt in Riverview (Florida) erblickte. Bei der Geburt staunte die frisch gebackene Mutter und das medizinische Personal vom St. Joseph's Hospital-South nicht schlecht, als das Baby ein beachtliches Gewicht auf der Waage anzeigte.

zu einem erhöhten Gewicht des Babys führen kann. Zudem sind die US-Amerikanerin (1,87 Zentimeter) und ihr Ehemann (1,93 Zentimeter) relativ groß, was ebenfalls zu Baby Annans Körpergewicht beitragen könnte.

Wie Today berichtet, wog das Kind der 40-Jährigen satte 6,32 Kilogramm und somit fast doppelt so viel wie ein durchschnittliches Erstgeborenes.

Wie Danielle Hines gegenüber Today erklärte, war sie von der Größe ihres Babys überrascht und hatte vor allem beim Kaiserschnitt einige Bedenken: "Ich erinnere mich, dass ich dachte: 'Was ziehen sie da aus mir heraus? Was ist hier los? Ich fühlte so viel Druck.'"

Sie erklärte weiter: "Dann kamen alle herein, denn es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein sechs Kilogramm schweres Baby zur Welt kommt. Er war wie ein kleiner Prominenter."