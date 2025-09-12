Über 6 Kilogramm: Frau (40) gebärt "schwerstes Baby"
Daniella Hines freute sich über ihren Sohn Annan, der am 3. September das Licht der Welt in Riverview (Florida) erblickte. Bei der Geburt staunte die frisch gebackene Mutter und das medizinische Personal vom St. Joseph's Hospital-South nicht schlecht, als das Baby ein beachtliches Gewicht auf der Waage anzeigte.
Baby über 6 Kilogramm schwer
Wie Today berichtet, wog das Kind der 40-Jährigen satte 6,32 Kilogramm und somit fast doppelt so viel wie ein durchschnittliches Erstgeborenes.
- Zum Vergleich: Ein durchschnittliches Baby wiegt laut NetDoktor rund 3,5 Kilogramm.
- Hines wurde mit Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert, was laut dem österreichischen Gesundheitsportal zu einem erhöhten Gewicht des Babys führen kann. Zudem sind die US-Amerikanerin (1,87 Zentimeter) und ihr Ehemann (1,93 Zentimeter) relativ groß, was ebenfalls zu Baby Annans Körpergewicht beitragen könnte.
- Annan Hines ist laut dem Krankenhaus das größte Baby, das im St. Joseph's Hospital-South jemals geboren wurde.
- Wie Guiness World Records erklärt, wurde das schwerste Baby mit 9,98 Kilogramm am 19. Jänner 1879 in Seville (Ohio, USA) geboren. Das Baby war 71.12 Zentimeter groß, was es auch zum größten Baby der Welt kürte.
- Das Kind, welches unter dem Namen "Babe" bekannt war, verstarb bereits elf Stunden nach der Geburt.
- Obwohl es nicht ausreichend dokumentiert wurde, soll laut Guinness World Records 1955 ein Baby auf die Welt gekommen sein, das mehr als 10,2 Kilogramm wog. Der Junge, der angeblich in Aversa (Italien) geboren wurde, soll überlebt haben.
- Am 23. Oktober 2023 gebar Britteney Ayres in Kanada ihren Sohn, der mehr als 6,5 Kilogramm schwer war.
Wie Danielle Hines gegenüber Today erklärte, war sie von der Größe ihres Babys überrascht und hatte vor allem beim Kaiserschnitt einige Bedenken: "Ich erinnere mich, dass ich dachte: 'Was ziehen sie da aus mir heraus? Was ist hier los? Ich fühlte so viel Druck.'"
Sie erklärte weiter: "Dann kamen alle herein, denn es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein sechs Kilogramm schweres Baby zur Welt kommt. Er war wie ein kleiner Prominenter."
Baby Annan braucht große Kleidung
Auch der erstgeborene Sohn von Hines wog bei der Geburt mehr als 5,5 Kilogramm. Auf Facebook berichtete die Mutter, dass Annan acht Tage nach der Geburt bereits Kleidung für sechs bis neun Monate alte Babys trägt.
