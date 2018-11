Neues Verbot in grün regierter Stadt

Bettler sind während des kommende Woche startenden Christkindlmarkts aus der Innsbrucker Innenstadt wie schon in den drei Jahren zuvor verbannt. Das Nächtigen von Obdachlosen ist im Zentrum seit etwa einem Jahr verboten. Ein Radfahrverbot für die Maria-Theresien-Straße gilt seit 2013. Und Alkoholverbotszonen gibt es in der Landeshauptstadt inzwischen sechs an der Zahl. Innsbruck hat längst einen Ruf als „Stadt der Verbote“.

Fast alle diese Verordnungen wurden in der vergangenen Regierungsperiode erlassen. Die Grünen lehnten diese Maßnahmen als Juniorpartner in einer Vierer-Koalition stets ab. Bei der Gemeinderatswahl im Frühjahr hat die Partei den ersten Platz erobert und stellt mit Georg Willi nun auch den Bürgermeister. Das Verbotskarussell können die Grünen aber trotzdem nicht stoppen.

Zwei der drei Koalitionspartner von Willi, die ÖVP und die Ex-Bürgermeisterin-Fraktion Für Innsbruck (FI), wollen nun ein weiteres Alkoholverbot auf den Weg bringen. Dazu verbünden sich die Parteien mit der oppositionellen FPÖ. Eine Allianz, die sich schon in der Vergangenheit bewährt hat, die nun aber den regierenden Bürgermeister aushebelt.