Neues Quartier für Bettler

Tausend Jahre würden nicht reichen, um mich zu bedanken. Hier ist es wie im Paradies", sagt die 40-jährige Mirela und faltet die Hände vor dem Gesicht. Die Rumänin ist gemeinsam mit 25 anderen Bettlern am Sonntag in die "Arche Nord", der neuen Notschlafstelle der Caritas in Salzburg, gezogen.

Dieses "Paradies" besteht aus vier Wohnungen, die in einem Mehrparteienhaus im Stadtteil Lehen zusammengelegt wurden. Die Wände sind kahl, am Boden liegen Matratzen, es gibt vier Badezimmer, Küche und Gemeinschaftsraum. Insgesamt können dort 35 Frauen und Männer aufgenommen werden.

"Wir sind sehr froh, dass wir es bis zum Winter noch geschafft haben, ein geeignetes Quartier zu finden. Es ist kein Hotel, aber es reicht, um die kalte Jahreszeit zu überstehen", sagt Johannes Dines, Direktor der Caritas Salzburg. Kaffee und ein Marmeladebrot zum Frühstück, ein warmes Abendessen und frische Kleidung: Das ist der "Luxus", den die Caritas den Armutsmigranten hier bieten kann.

Das sei immerhin mehr, als sie in ihrer Heimat haben, erzählt Dorina, eine 54-Jährige aus dem rumänischen Dorf Pauleasca. Dort habe es heuer schon sechs Überschwemmungen gegeben. "Wir haben nichts mehr. Kein Haus, kein Essen, keine Arbeit. Ich bin nach Österreich gekommen, um hier Geld für meine Familie zu verdienen", erzählt die fünffache Mutter. Mitbewohnerin Mirela hat zu Hause zehn Kinder, die sie nicht ernähren kann. In Salzburg verkauft sie Straßenzeitungen. Tagesverdienst: Fünf bis sieben Euro.