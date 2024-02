Neues aus der Pflanzenwelt: Was Hobbygärtner im Februar wissen sollten

Das nächtliche Wohnzimmer, schummrig erhellt nur vom grünen Leuchten der Petunien. Klingt wie Science-Fiction – ist aber bald schon Realität. Das US-Start-up Light Bio bringt im Frühjahr die „Firefly Petunia“ (Glühwürmchen-Petunie) auf den Markt – wenn auch zunächst nur auf den US-amerikanischen. Das Licht, dass die Blume verströmt, soll laut Angaben der Hersteller an Mondlicht erinnern. In der Pflege unterscheidet sie sich dabei nicht von herkömmlichen Petunien.

Bei Tag weißes Blümchen, bei Nacht pflanzlicher Lichtpunkt im Garten oder am Fensterbrett – möglich macht diese Biolumineszenz in dem Fall die Gentechnik. Denn anders als manche Tierarten oder Bakterien, haben Pflanzen in freier Wildbahn nicht von selbst die Fähigkeit entwickelt, Licht abzugeben. Das amerikanische Animal and Plant Health Inspection Service erteilte im Herbst für die Zulassung der Leuchtpetunien das – passenderweise – grüne Licht.