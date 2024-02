Pflanzentransport: Umzug mit den Gummibäumen "Harry und Meghan"

Die Möbel stehen bereit, das Hab und Gut ist in sperrigen Kartons verpackt. Ein Umzug ist stressig – auch für Pflanzen. Andere Temperaturen, unterschiedliche Lichtverhältnisse oder ein turbulenter Transport können ihnen das Leben schwer machen. Um ihnen das Übersiedeln möglichst angenehm zu gestalten, hat der KURIER Rat vom Experten eingeholt.

Aufgrund eines fehlenden grünen Daumens wird alles versucht, um die Pflanzen am Leben zu halten. Deshalb wird Zeinzinger zu zwei Sorgenkindern befragt. Die zwei Gummibäume „Harry und Meghan“ sind nämlich sensibel. Sie heißen so, weil die Autorin dieses Textes einmal gelesen hat, dass es gut für Pflanzen sei, Namen zu haben. Selbst wenn es nichts bringt, schaden kann es auch nicht.

Die Efeutute „Pete “ wird ähnlich verpackt. Die vielen Hängeäste könnten dem Umzugskrempel zum Opfer fallen. Die kleineren Pflanzen werden zusätzlich in einen Umzugskarton gepackt. Sicher ist sicher.

Nun gilt die größte Sorge der Glücksfeder „Alexander“ , benannt nach dem Bundespräsidenten. Die Äste könnten im Transportwagen anstoßen und abbrechen. Zeinzinger rät, die Glücksfeder mit Backpapier zu umwickeln. Das ist leider schon in irgendeiner Kiste gelandet. Eine Zeitung mit großem Format wird als Mantel für Alexander umfunktioniert

Anders als den menschlichen Harry und Meghan bleibt dem pflanzlichen Äquivalent der Umzug in eine neue Heimat verwehrt. Ein Umzugshelfer wirft die beiden weg. Das Argument: Die Hilfe vom Experten komme zu spät.

Prinzipiell rät er, die Pflanzen zu transportieren, wenn am wenigsten Chaos herrscht. Für diesen Umzug bedeutet das, zuerst die Möbel aufzubauen und danach die Pflanzen an ihre neuen Fixplätze zu platzieren.

Schnell werden in den neuen vier Wänden ideale Plätze für „Alexander“ und Co gesucht. Danach wird ein Verwöhnprogramm umgesetzt. Zeinzinger empfiehlt die Topfpflanzen mit Milch von Staub zu befreien. So können sie wieder genug Sonnenlicht aufnehmen.

Nachdem keine Kuhmilch vorhanden ist, wird nach kurzer innerlicher Debatte, ob Sojamilch ausreicht, einfach mit einem Tuch und lauwarmen Wasser abgestaubt. Und siehe da: „Alexander“ strahlt wie eine neue Pflanze. Nach einer Woche scheinen die Pflanzen sich bestens von den Strapazen erholt zu haben.