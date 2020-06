Neues Landes-Logo in Gelb, Weiß und Rot

Nach dem 3. März ist in Kärnten vieles neu geworden. So auch das Erscheinungsbild des Landes: weg vom blauen Schriftzug (sieht man von der Tourismuswerbung ab) hin zu den Landesfarben gelb, weiß und rot. „Das neue Corporate Design wird überall dort zum Einsatz kommen, wo das Land mit seinen Bürgerinnen und Bürgern, mit seinen Partnern und der Öffentlichkeit in Kontakt tritt“, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser bei der Präsentation.

„Es sorgt im gesamten Verwaltungsbereich des Landes für einen einheitlichen Auftritt nach außen.“ Das Logo stammt von der Klagenfurter Agentur Fussi, die als Sieger aus dem Kreativwettbewerb hervorgegangen ist. „Es ist einfach und zeitlos und soll den politischen Wandel nach dem 3. März auch im Bild nach außen zum Ausdruck bringen.“

Die Kosten belaufen sich auf 29.000 Euro. Sie sollen durch Einsparungen bei drucktechnischen Vorgängen in zwei, drei Jahren wieder herein kommen. Noch aber werden die alten Drucksorten verwenden. Sie sollen bis Anfang 2014 aufgebraucht sein.