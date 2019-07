Neues Gesetz soll Entenjäger stoppen

Franz Bartolich, Berufsjäger im Revier Nickelsdorf, versteht die Aufregung nicht. „Die Tiere haben den Sommer über ein schönes Leben und werden dann im Herbst geerntet“, sagt er. Ein Wildbrethändler kaufe die geschossenen Enten. „Warum ist das moralisch verwerflicher als zum Beispiel Hendlfleisch aus Hühnerzuchtfarmen?“ Die Jagd stelle einen wirtschaftlichen Wert in der Region dar. „Wir sind fünf Angestellte im Revier“, so Bartolich. Die vom VGT geschilderten Angriffe von Jagdhelfern seien in Ungarn passiert, nicht in Nickelsdorf.