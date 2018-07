Neues Fahrverbot am Brenner bringt Hunderte Lkw zum Stehen

Das Fahrverbot für Lkw, die nach Italien fahren wollen, werde wiederum an der Kontrollstelle Kundl (Bezirk Kufstein) überprüft. Für den Italientransit gilt das Sonderfahrverbot schon seit Längerem, es werde prinzipiell sehr gut beachtet. Am Samstag mussten wegen Missachtung der Regelung dennoch acht Chauffeure ihren Lkw abstellen – sie werden angezeigt.

Die Polizei werde die Fahrverbote auch an den kommenden Wochenenden kontrollieren, kündigt Zangerle an. „Ich nehme aber an, dass sich das neue Fahrverbot für den Deutschlandtransit bald herumsprechen wird. Die Zahl der Zurückweisungen für den Schwerverkehr wird in den kommenden Wochen sinken“, ist der Chefinspektor überzeugt.