Neuerlich bewaffneter Supermarkt-Überfall in Salzburg

In der Stadt Salzburg hat sich am Donnerstagabend erneut ein bewaffneter Überfall ereignet, bereits der vierte innerhalb von fünf Wochen. Dieses Mal blieb es allerdings beim Versuch, weil die Kassierin die Herausgabe des Geldes verweigerte und der Täter daraufhin ohne Beute die Flucht ergriff, berichtete die Polizei am Freitag.

Fahndung ohne Erfolg

Der Unbekannte hatte kurz vor 20 Uhr im Stadtteil Schallmoos die Angestellte mit einer Waffe bedroht und Geld gefordert. Weil sie dieser Aufforderung aber nicht nachkam, verließ der Täter das Geschäft ohne Geld und floh. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, die ohne Erfolg blieb.

Es ist bereits der vierte Überfall in Salzburg seit Anfang September. Am 2. September hatten zwei Unbekannte ebenfalls in Salzburg-Schallmoos einen Supermarkt ausgeraubt, am 25. und am 27. September überfiel ein Täter Tankstellen, die erste in Hallwang-Mayrwies, das an den Stadtteil Schallmoos angrenzt, zwei Tage später erneut im selben Salzburger Stadtteil.