Neue Studie zur Renaturierung: Damit das Wasser wieder fließt

Flüsse sind die Lebensadern des Landes: wichtig für die Artenvielfalt, bedeutend für die Landwirtschaft, wesentlich für die Energiegewinnung, gefürchtet bei Hochwasser. Doch wie ist es um sie in Österreich bestellt? Es könnte viel besser sein, lautet die Antwort. Denn nur 14 Prozent der österreichischen Fließgewässer sind in einem sehr guten ökologischen Zustand.

Bundesländer: Sehr hohes Renaturierungspotenzial haben 120 Flusskilometer im Burgenland, 80 in Kärnten, 305 in Niederösterreich, 70 in Oberösterreich, 68 in Salzburg, 278 in der Steiermark, 112 in Tirol und 41 in Vorarlberg. Wien nimmt als Stadt eine Sonderstellung ein: Die Möglichkeiten sind begrenzt.

1.000 Flusskilometer in Österreich hätten allerdings ein hohes Renaturierungspotenzial, stellt die Naturschutzorganisation WWF (World Wildlife Fund) in einer neuen Studie fest. In jedem Bundesland finden sich Bereiche, die leicht zu renaturieren sind.

So kann es gehen

Es wird bereits einiges getan. An der Maltsch in Oberösterreich – wo noch Flussperlenmuscheln zu finden sind – wurden vor zwei Jahren zehn Querbauwerke entfernt. Dadurch verbessert sich die Situation für die Fische Neunaugen und Koppen. Auch die Flussperlmuschel findet einen bessern Lebensraum vor, so der WWF.

Aufgrund des hohen Hochwasserrisikos wurde 2017 ein Renaturierungsprojekt bei Oberwart umgesetzt. Hochwasserschutz und Gewässerökologie seien gemeinsam berücksichtigt worden. Der Lauf der Pinka wurde um einen Kilometer verlängert, um für mehr Wasser Platz zu machen.

An der Pielach in Niederösterreich gebe es erfolgreiche Projekte. „In mehreren EU-geförderten Projekten konnten Überflutungsflächen angekauft werden“, so die WWF-Studie. Auch der Mündungsbereich der Pielach in die Donau konnte bereits ökologisch verbessert werden. Dadurch können Fische aus der Donau wieder in die Pielach schwimmen.