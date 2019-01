Neue Schulreife-Kriterien in der Testphase

In Zukunft sollen Überprüfung und Beurteilung der Schulreife aber nicht mehr den einzelnen Schulen überlassen bleiben. Der Bund legt einheitliche Kriterien dafür fest. Vorerst werden diese an 100 Schulen getestet.

Drei davon befinden sich in Wien (wo 17.000 Kinder alt genug wären, um eine der 292 Volksschulen zu besuchen) – und zwar am Keplerplatz und in der Ada-Christen-Gasse in Favoriten sowie in der Odoakergasse in Ottakring. Die anderen verteilen sich auf Niederösterreich, das Burgenland, Oberösterreich und die Steiermark. Der flächendeckende Einsatz ist ab Jänner 2020 geplant.

Beurteilt werden sollen in Zukunft schulische „Vorläuferfähigkeiten“, wie Feinmotorik, zahlenbezogenes Vorwissen, Aufmerksamkeit sowie Konzentrationsfähigkeit. Die benötigten Diagnostikverfahren seien in Entwicklung und würden den Schulen zur Verfügung gestellt, heißt es im Unterrichtsministerium.

Bei der Maßnahme gehe es nicht um Selektion oder Konkurrenz, betont Minister Heinz Faßmann ( ÖVP). Man wolle lediglich „zur Unterstützung für Schulleiter und Eltern Parameter schaffen, um objektiver und einheitlicher festzustellen, wo das Kind steht“. Auch gehe es nicht darum, „zu überprüfen, ob Kinder etwa den kleinen Zahlenraum oder das Alphabet in Wort und Schrift beherrschen oder welches Kind bei Schuleintritt schon schreiben kann“ – das zu unterrichten bleibe Aufgabe der Schule. Im Fokus stehe, „das Zusammenspiel von sozialer, körperlicher und geistiger Reife zu überprüfen“.