Neue Quälgeister im Vormarsch

"Sich mit West-Nil-Fieber in Wien anzustecken ist theoretisch möglich, die Chancen sind aktuell aber gering. In spätestens drei Jahren wird aber die Buschmücke auch Wien erreicht haben."

Der Überträger wurde 2012 über Slowenien in die Südsteiermark – wahrscheinlich im Lkw – eingeschleppt. Der Weg der japanischen Buschmücke führte weiter in das östliche Kärnten bis nach Graz.

Die neuen Gelsenarten könnten auch zum Gesundheitsproblem werden. Denn sie übertragen auch das West-Nil-Virus. "Wir konnten bei Menschen in Wien und Umgebung bis dato vier Fälle feststellen", sagt Prof. Norbert Nowotny von der Veterinärmedizinischen Uni Wien. Nachsatz: "Bei älteren und/oder geschwächten Personen kann dieser Virus über eine Gehirnhautentzündung auch zum Tod führen." In der Regel treten aber nur harmlose grippeähnliche Symptome auf, die spätestens nach einer Woche überwunden sein sollten.

"Der Nachteil dieser neuen Art ist, dass sie auch am Tag sticht. Die bei uns heimischen Plagegeister sind dagegen in der Dämmerung aktiv", erklärt Humanmediziner Franz Allerberger von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit ( Ages).

Die lästigen Hochwasser- und Hausgelsen bekommen jetzt gefährliche Verstärkung. Experten warnen vor der exotischen japanischen Busch- sowie der asiatischen Tigermücke. Vor allem die japanische Buschmücke hat sich in Österreich über die vergangenen drei Jahre etabliert.