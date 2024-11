Neue Plätze, viele Bäume: Gesicht von Innsbruck ändert sich 2025 merklich

Angesichts sinkender Einnahmen und erhöhter Kosten im Zuge der Teuerung stehen Österreichs Kommunen finanziell unter Druck. Der Budgetentwurf der Stadt Innsbruck sieht für 2025 bis zu 59 Millionen Euro neuer Schulden vor.

Ungeachtet dessen will die Dreier-Koalition von Bürgermeister Johannes Anzengruber (JA) mit Grünen und SPÖ im kommenden Jahr investieren. „Wir haben gesagt, wir setzen um“, so der Stadtchef am Mittwoch bei einer Pressekonferenz, bei der Tiefbaustadträtin Mariella Lutz (JA) und Planungsstadträtin Janine Bex (Grüne) ihre Ressortbudgets präsentierten.

Und damit eine Vorschau auf zahlreiche Projekte gaben, die den öffentlichen Raum der Landeshauptstadt 2025 optisch nachhaltig verändern werden.