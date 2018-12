Neue Liste, alter Streit in der Salzburger FPÖ

Eine neu erstellte Liste sollte Ruhe in die Partei bringen. Doch das Kalkül der Führung der Salzburger Stadt-FPÖ ging nicht auf. Auch der am Dienstag präsentierte zweite Versuch einer Liste für die Gemeinderatswahl am 10. März 2019 sorgt für Aufregung in der Partei.

Gegenüber der ersten, schon vor sechs Wochen vorgelegten Liste gibt es einige maßgebliche Änderungen. Kontrollausschuss-Vorsitzender Erwin Enzinger kehrt an vierter Stelle auf die Liste zurück, der Salzburger Hautarzt Manfred Fiebiger findet sich nicht mehr auf der Liste - aus beruflichen Gründen.

Stefan Pfeiler, Ortsgruppenobmann in Lehen, wurde auf den aussichtslosen Platz sieben zurückgereiht. „Das ist nicht mehr wirklich freiheitlich, was hier passiert“, sagte er zum KURIER. In Lehen erzielte die FPÖ bei der Landtagswahl mit 23,7 Prozent das beste Ergebnis aller Stadtbezirke. Die Rückreihung sei gegen seinen Wunsch erfolgt, sagt Pfeiler.