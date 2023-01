Neue Klimakarte zeigt die Hotspots in der Stadt Innsbruck

„Wir haben immer noch die notwendige Abkühlung in der Nacht“, sagt Schermer. Das ist vor allem abkühlenden Hangwinden zu verdanken, die wie eine natürliche Klimaanlage funktionieren. Innsbruck liegt dicht verbaut in einem von Bergen umgebenen Kessel. Von den alpinen Lagen gelangt jedoch kühle Luft in die Stadt. „Es ist wichtig, dass wir diese Hangwinde nicht verbauen“, mahnt Schärmer.

Eine eigenes erstellte Planhinweiskarte soll dazu die Anhaltspunkte liefern. „Wir müssen sehr darauf achten, sehr klimasensibel zu bauen“, so Simone Fritsch vom Referat Raumplanung und Stadtentwicklung.

Es gilt etwa, bei der Ausrichtung neuer Gebäude auf die Durchlüftung der Areale zu achten. Das ist selbst in eng verbautem Gebiet möglich, wie die Klimakarte etwa im Olympischen Dorf aufzeigt. Der Stadtteil ist zwar von Hochhäusern, aber auch von sehr viel Grün dazwischen geprägt und überraschend wenig überhitzt.

Für Bürgermeister Georg Willi (Grüne) ist die Klimaanalyse „ein echter Meilenstein“. Nun muss die Politik die Erkenntnisse in Entscheidungen einfließen lassen.